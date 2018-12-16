Полиция Парижа задержала 179 участников акции "желтых жилетов"

Согласно последнему отчету парижской Префектуры полиции, в субботу 15 декабря на фоне протестов "желтых жилетов" в столице было задержано 179 человек, девять получили ранения. Как отмечает французское издание L’express, эта цифра весьма велика для подобного рода событий, однако она не идет ни в какое сравнение с тысячей задержаний, которые произошли в Париже в прошлую субботу.

К 19 часам 15 декабря по всей стране, как показали подсчеты Министерства внутренних дел Франции, в протестах приняли участие 66 тысяч демонстрантов, что вдвое меньше, чем на прошлой неделе, когда на улицы Франции вышли в общей сложности 126 тысяч человек.

Французские СМИ отмечают, что прошедшая суббота, пятая по счету с момента начала протестов "желтых жилетов", показала, что движение постепенно идет на убыль.