Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопросы представителей медийного сообщества России

Четыре часа продолжалось общение белорусского президента Александра Лукашенко с представителями российского медийного сообщества. Вопросов - полтора десятка. Ответы - обстоятельные и откровенные. А параллельно - даже... дегустация. "А что вы не пьете сок? Он без сахара", - поинтересовался у журналистов белорусский лидер. А затем пояснил: яблоки, из которых сделан сок, - из президентского сада.

Пресс-конференция Александра Лукашенко - это финальное мероприятие масштабного пресс-тура российского медиасообщества по Беларуси. Около 100 человек - представителей СМИ, блогеров, экспертов из различных регионов России - в течение нескольких дней смотрели, как развивается белорусская промышленность и сельское хозяйство, как Минск готовится к Европейским играм-2019.

Журналисты увидели белорусские вагоны для метро. Посетили флагман белорусской оборонки - Минский завод колесных тягачей. Посмотрели, как техника холдинга "Амкодор" умеет даже вальс танцевать, и отведали черной икры... белорусского производства. Настолько обширную и разнообразную программу гостям предложили неспроста. Дали возможность прочувствовать белорусские реалии на себе и донести свои эмоции до собственного зрителя или читателя. Вот и Александр Лукашенко подчеркивает: российский зритель о настоящей Беларуси знает крайне мало. Мол, единственный белорусский телеканал доступен только через спутник - и это не дает полного представления о стране. "Поэтому вы для нас сегодня, - обратился белорусский президент к присутствующим, - это настоящее окно в нашу Россию. Потому что хоть чуть-чуть информации получат россияне от вас там. О настоящей Беларуси", - заключил он.

Лукашенко обратил внимание журналистов на то, что эта встреча планировалась давно: "Откровенно говоря, готовились подвести итоги белорусско-российского взаимодействия. Но, увы, вопросы пока, к сожалению, остаются. И в ближайшее время мы вместе с моим российским коллегой постараемся их разрешить. Так что информационные поводы еще вам будут обеспечены". Президент Беларуси посетовал на то, как быстро летит время. "Казалось бы, всего два года прошло с нашей предыдущей встречи, а мы с вами живем как будто в другом мире. И вы, журналисты, как никто, знаете, с какой скоростью меняется этот мир. Новый виток гонки вооружений, торговые войны, рост экстремизма, потеря духовной ориентации. Вслед за событиями слухи, домыслы, фейки традиционно заполняют медийное пространство, усложняя восприятие действительности. Вы понимаете, что эти факторы также влияют на внутреннюю жизнь нашего союза, на темп нашего стратегического сотрудничества", - считает глава Беларуси.

Александр Лукашенко: Россия и Беларусь прошли не всегда простой, но очень продуктивный и богатый на добрые дела путь

Лукашенко уверен, что чем больше будет профессиональных и личных контактов, тем эффективнее станут отношения между нашими двумя государствами. "Мы вместе прошли не всегда простой, но очень продуктивный и богатый на добрые дела путь, - напомнил журналистам Александр Лукашенко. - Какие бы при этом ни возникали шероховатости, стороны всегда находили взаимопонимание". Президент Беларуси с удовольствием отметил, что в 2019 году Беларусь и Россия отметят 20-летие подписания Договора о создании Союзного государства, а также пятилетие Евразийского экономического союза. "Беларусь сделает все, что от нее зависит, чтобы восстановить мир и согласие между славянами. Это нелегко, но даже если сохранится малейший шанс, своих попыток мы не оставим. Мы будем стремиться к тому, чтобы у нас здесь, на территории основных славянских государств, был мир", - заявил белорусский лидер.

"Мы ничего лишнего не требуем: договорились - надо исполнять, - подчеркнул президент. - Это абсолютно естественное и справедливое ожидание от партнерства, которое, как предполагалось изначально, должно строиться на равных условиях и взаимном доверии. Вот и все. Если нет исполнения - нет союза". Александр Лукашенко подчеркнул, что равные условия не означают, что все надо собрать вместе и поровну поделить. "Нам надо только то, что нам положено, что мы можем заработать собственными руками и мозгами. Только бы не было препятствий, чтобы это можно было создавать", - заметил белорусский лидер.

Он напомнил о том, что в свое время после распада СССР речь шла о создании балто-черноморского региона, чтобы он стал своего рода барьером между ЕС и Россией. "Мне удалось тогда этот барьер сломать, - отметил Лукашенко. - Тогда этот замысел не реализовался. И я стал нерукопожатным на Западе и вообще "последним диктатором в Европе". Это не потому, что я диктатор, а потому, что мы начали проводить такую политику, которая разрушила этот замысел".

Каким видит Александр Лукашенко наилучшее будущее для своей страны? По его словам, "не жить в условиях войны, она "не нужна - ни нам, ни вам, а все остальное мы сами сделаем, что не делаем - купим".

Александр Лукашенко подтвердил, что накануне к нему на стол легло соглашение с РФ о взаимном признании виз для иностранцев. Правда, пока белорусский глава не успел изучить итоговый текст согласованного документа. Лукашенко не видит проблемы с подписанием соглашения о "союзном шенгене" в ближайшее время. Но пока оно должно пройти все внутригосударственные процедуры, предписанные регламентом, и самому главе республики предстоит вынести по нему заключение. При этом Александр Лукашенко рассказал о положительном заключении от белорусского МИДа, где признали, что документ учитывает пожелания обеих сторон.

Как ранее писала "РГ", краткосрочную версию соглашения - на время международных спортивных мероприятий - подписали в июне министры иностранных дел Сергей Лавров и Владимир Макей. Таким образом, стороны успели принять новые правила пересечения границы иностранными гражданами к чемпионату мира по футболу. Действие двустороннего договора распространялось и на II Европейские игры, которые пройдут в белорусской столице в июне следующего года. Однако принятие универсального соглашения в рамках Союзного государства все время откладывалось из-за нерешенных вопросов, которые возникали и у Минска, и у Москвы. Ожидается, что документ станет важным шагом на пути к формированию единого миграционного пространства между Россией и Белоруссией.

Встретятся в Кремле

Стало известно, что 25 декабря в Москве состоится встреча президента РФ Владимира Путина со своим коллегой из Беларуси Александром Лукашенко. И, как всегда бывает на таких встречах, главы государств обсудят все важнейшие вопросы сотрудничества и взаимодействия. По мнению Лукашенко, "самый главный вопрос, который мы должны решать, - вопрос экономический - налогового маневра".