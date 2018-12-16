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16.12.2018 13:28
Рубрика: Дороги

С понедельника Москва встанет в новогодних пробках

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Специалисты Центра организации дорожного движения столицы предсказали начало новогодних пробок. По прогнозам ЦОДД, уже с понедельника 17 декабря количество автомобилей на дорогах значительно вырастет, передает агентство "Москва".

Фото: Depositphotos.com
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В среднем загрузка крупнейших магистралей столицы вырастет на 3-5 процентов по сравнению с обычными днями. Примерное количество автомобилей, выезжающих на московские дороги за сутки, достигнет 3,7 миллиона.

Дорожная обстановка осложнится не только из-за новогоднего трафика, но и из-за снега и гололедицы, которые могут привести к множеству мелких ДТП. Кроме того, в столицу начнут приезжать туристы, будет много автобусов с детьми, приглашенными на новогодние представления. Самая критичная ситуация будет 24-28 декабря.

Более-менее свободно на дорогах станет только вечером 30 декабря. Хотя и 31-го возможны локальные затруднения у клубов, кафе и крупных ТЦ.

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#дороги