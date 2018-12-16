Вонючую воду во Владимире признали годной для питья

Роспотребнадзор исследовал содержимое водопроводной сети Владимира после жалоб горожан на неприятный запах воды.

Напомним, 12 декабря на администрацию Владимира обрушился поток сообщений о резком неприятном запахе водопроводной воды. Коммунальщики рассказали о произошедшем накануне сбросе неизвестной органики в реку Нерль, где расположены городские водозаборы. Не исключено, что источником сброса стало фермерское хозяйство.

В пятницу и субботу сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды из реки, а также в 23 контрольных точках города: многоквартирных домах и социальных учреждениях.

- По результатам лабораторных исследований установлено снижение интенсивности запаха с 3-х до 1-2 баллов, микробиологические показатели в норме. Водопроводная вода пригодна для питьевых и хозяйственно-бытовых целей, - сообщили в ведомстве.