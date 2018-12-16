Явка на выборах в Приморье к полудню составила 13,97 процента

Жители Приморского края голосуют на повторных выборах главы региона чуть более активно, чем это было 9 сентября, рассказала журналистам секретарь краевого избиркома Наталья Камаева.

"По состоянию на 12 часов явка составила 13,97 процента. В абсолютном выражении это 204 тысячи 614 избирателей, - сообщила она на брифинге в пресс-центре Приморской краевой избирательной комиссии. - Первомайская территория наименее активна - 7,74%, самая активная территория - Спасская городская - 28,05%". Отвечая на вопрос корреспондента "РГ", Камаева уточнила, что по сравнению с прошлым голосованием "явка схожая, она чуть больше, чем в сентябре - тогда она составляла 12,63%". Видеонаблюдение на участках не ведется, оно обязательно лишь на федеральных выборах. КОИБов в этот раз столько же, сколько было в сентябре - 145, все на территории Владивостока.

Напомним, 16 декабря в Приморском крае проходят повторные выборы главы региона. На этот пост претендуют четыре кандидата: Андрей Андрейченко, представляющий ЛДПР, самовыдвиженец и врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, Алексей Тимченко ("Партия Роста") и Роза Чемерис ("За женщин России"). Пятый кандидат - Игорь Степаненко из "Патриотов России" - снялся с выборов.