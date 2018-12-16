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16.12.2018 20:23
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Кожемяко побеждает на выборах главы Приморья после подсчета 99% голосов

Текст: Юрий Политов
На повторных выборах губернатора Приморского края уверенно лидирует врио главы региона Олег Кожемяко. За него проголосовали более 60% избирателей. Соответствующие данные приводятся на сайте ЦИК. В отличие от предыдущих выборов, победитель определился уже в первом туре.

Предварительный подсчет голосов на выборах главы Приморья вышел на финишную прямую - в систему "ГАС Выборы" введены данные с 99,24% участков.

Как следует из предварительных данных Центризбиркома, за Олега Кожемяко проголосовали 61,79% избирателей.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Повторные выборы в Приморье прошли активней, чем осенью

Его ближайший соперник, кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко набрал 25,22%. Третье и четвертое место заняли соответственно кандидат от "Партии роста" Алексей Тимченко (5,18%) и кандидат от партии "За женщин России" Роза Чемерис (3,82%).

В абсолютных цифрах предпочтения избирателей распределились так: Кожемяко получил 415,5 тысяч голосов, Андрейченко - 169,6 тысяч, Тимченко - 34,8 тысяч, Роза Чемерис - 25,6 тысяч.

Таким образом, Олег Кожемяко побеждает уже в первом туре выборов губернатора (для этого нужно преодолеть 50-процентный барьер). С предварительной победой на выборах его поздравили премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

С 26 сентября этого года Кожемяко исполняет обязанности главы Приморского края и в должности врио губернатора отметился рядом громких инициатив, получивших поддержку на федеральном уровне. В частности, он предложил перенести столицу Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, эта идея получила поддержку Владимира Путина и была закреплена президентским указом.

Кроме того, был объявлен конкурс в губернаторский кадровый резерв, чтобы обновить госаппарат, дав молодому поколению жителей края возможность реализоваться на госслужбе. Кожемяко уже заявил, что в случае его победы на выборах региональную администрацию ждет обновление.

"Ждет большая работа впереди и, безусловно, в случае победы, придется много работать всем. Но это работа во благо Приморья, во благо жителей, во исполнение тех наказов и пожеланий, искоренения тех проблем, которые были в Приморье допущены в последнее время", - сказал Кожемяко.

Медведев поздравил Кожемяко с предварительной победой на выборах

По его словам, за два месяца работы в ранге врио главы у него сформировалось понимание как самих проблем, так и путей их решения. В случае победы Кожемяко пообещал выступить с программой поддержки судоремонта и привлечь к ней федеральный центр. Особое внимание получит и социальная сфера.

В губернаторских выборах Кожемяко участвовал как самовыдвиженец.

За ходом голосования на полутора тысячах участков Приморья в общей сложности следили около трех тысяч наблюдателей, как от самих кандидатов, так и по линии Общественной палаты. Сам подсчет голосов в режиме реального времени транслируется на сайте ЦИК РФ, наблюдать за ним могут все желающие.

Напомним, о своем желании участвовать в выборах главы Приморья Олег Кожемяко впервые сказал в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным. Президент это решение согласовал - с учетом предыдущего опыта работы Кожемяко в Приморском крае, где он родился, вырос, учился и работал.

Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Единый день голосования-2018
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