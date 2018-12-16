Медведев поздравил Кожемяко с предварительной победой на выборах

Председатель правительства Дмитрий Медведев позвонил Олегу Кожемяко и поздравил его с предварительной победой на губернаторских выборах в Приморье. По данным на сайте ЦИК, врио главы региона Кожемяко лидирует с заметным отрывом от остальных кандидатов после обработки 95% протоколов УИК.

"Позвонил и поздравил с победой", - сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов. Кожемяко также поздравил полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, передает ТАСС.

Повторные выборы главы Приморского края прошли в воскресенье, 16 декабря.

К настоящему времени подсчет голосов завершается - обработано уже 94,77% протоколов участковых избирательных комиссий.

По предварительным данным, Олег Кожемяко набирает 61,37% голосов, Андрей Андрейченко (ЛДПР) - 25,50%, Алексей Тимченко ("Партия роста") - 5,23%, Роза Чемерис ("За женщин России") - 3,84%.

Кожемяко ранее возглавлял Сахалинскую область, а в последние месяцы исполнял обязанности руководителя Приморья в соответствие с указом президента.

На губернаторские выборы Кожемяко пошел как самовыдвиженец.