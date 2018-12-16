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16.12.2018 07:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Общественные наблюдатели оценили ход выборов в Приморье

Текст: Галина Мисливская (Владивосток)

Повторное голосование по выборам губернатора Приморского края проходит более организовано и прозрачно, чем в Единый день голосования 9 сентября. Такое мнение высказал на брифинге в пресс-центре Приморского краевого избиркома член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль" Александр Брод.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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"По мнению экспертов, по моим личным наблюдениям, повторные выборы более четкие, более прозрачные, понятные по сравнению с предыдущими", - сказал он.

Это, по мнению правозащитника, связано с тем, что избирательная система стала работать более четко, привлечено большое количество наблюдателей - только от общественной палаты 1500 человек.

Отвечая на вопрос "РГ", он уточнил, что этим количеством удалось закрыть общественными наблюдателями все участки. И даже есть резерв на случай, если кому-то понадобится замена.

Голосование, по мнению общественников, проходит спокойно. Сигналы с мест оперативно проверяются. Так, например, поступил звонок относительно скупки голосов на участке, который находится на улице Фонтанная во Владивостоке. "Об этом уже мы сообщили в правоохранительные органы, началась проверка. Ждем результатов этой проверки, о чем сразу вам сообщим", - заявил Александр Брод.

Фото: Пресс-служба администрации Приморского края
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Поступил сигнал о вбросе бюллетеней на участке номер 924 на острове Русский. Информация, по словам правозащитника, не подтвердилась.

Есть и фейковые сообщения о нарушениях, отметил он. Одно из них распространяется в социальных сетях - якобы в Находке на участке в гимназии номер пять неизвестные отвлекли внимание сотрудника полиции и произвели вброс бюллетеней. Наблюдатели проверили этот сигнал.

"Ларчик просто открывается - в Находке нет гимназии номер пять. Инцидент исчерпан", - рассказал Брод.

Ближе к закрытию участков в 20:00 по местному времени (13:00 мск) Александр Брод представит новую сводку сообщений от общественных наблюдателей.

Напомним, 16 декабря в Приморском крае проходят повторные выборы главы региона. На этот пост претендуют четыре кандидата: Андрей Андрейченко, представляющий ЛДПР, самовыдвиженец и врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, Алексей Тимченко ("Партия Роста") и Роза Чемерис ("За женщин России"). Пятый кандидат - Игорь Степаненко из "Патриотов России" - снялся с выборов.

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