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16.12.2018 22:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кировской области в ДТП с автобусом погиб человек, трое пострадали

На 54-м километре дороги Кикнур - Шахунья в Кировской области произошло лобовое столкновение легковушки и пассажирского автобуса. В результате ДТП погиб один человек, еще трое госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на областное ГИБДД.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
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По данным агентства, ЧП произошло в 18.50 по московскому времени. По предварительной информации, иномарка Chevrolet Captiva во время обгона выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом "ПАЗ", следовавшим из Яранска в город Шахунья Нижегородской области. В момент столкновения в салоне автобуса находились десять человек.

В результате аварии погиб пассажир Chevrolet. Водитель легкового автомобиля и два пассажира "ПАЗ" госпитализированы с различными травмами.

Это уже третье за сутки смертельное ДТП, произошедшее на территории Кировской области. Утром в поселке Климовка три человека погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком. В полдень появилась информация о лобовом столкновении в Сунском районе - LADA Granta столкнулась с ВАЗ-21130. Погибли два человека, еще пятерых госпитализировали.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область
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