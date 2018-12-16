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16.12.2018 12:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 под Томском выросло до пяти

Текст: Татьяна Кузнецова (Томск)

В городе Кедровый Томской области в результате жесткой посадки вертолета МИ-8 ранения получили 5 человек. Уточненные данные сообщил оперативный дежурный регионального управления МЧС.

- На данный момент пострадавших пять человек, - пояснил корреспонденту "РГ" представитель Главного управления МЧС по Томской области. - Четверо из них получили травмы легкой степени тяжести - ушибы, порезы. Им оказана медицинская помощь на месте. В госпитализации они не нуждаются. Еще у одного пострадавшего - компрессионный перелом позвоночника. Сейчас за ним отправлен вертолет из Колпашево, чтобы доставить его в больницу.

Фото: СК РФ
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Напомним, что сегодня примерно в 10:05 по московскому времени в городе Кедровый Томской области совершил жесткую посадку вертолет МИ-8 авиакомпании "Ельцовская". На борту находились 25 человек. Вертолет перевозил вахтовиков с месторождения Майское Каргасокского района в город Кедровый. По предварительным данным, при заходе на посадку у вертолета подломилась стойка шасси и он завалился на бок.

- Пока нам известно, что Ми-8 при посадке завалился на бок, - подтвердила корреспонденту "РГ" старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова. - Сейчас сотрудники Томской транспортной прокуратуры на месте устанавливают причины ЧП, а также проводят проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область
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