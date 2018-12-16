В Дагестане задержан участник перестрелки с четырьмя ранеными

Полицейские задержали одного из стрелявших в Хасавюрте в Дагестане, где ранения получили четыре человека. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Второго стрелявшего сейчас ищут. Напомним, стрельба произошла из-за бытового конфликта между несколькими молодыми людьми. Они находились во дворе одного из домов по улице Речной.

Трое парней поссорились с четвертым, который и начал стрельбу. Ответным выстрелом он был ранен.

Предположительно, выстрелы были произведены из охотничьего ружья и травматического пистолета. Ранения получили двое участников конфликта, а также двое прохожих.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статьям 111 и 222 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"). Его расследование продолжается.