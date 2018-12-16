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16.12.2018 20:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане задержан участник перестрелки с четырьмя ранеными

Текст: Алена Ларина (Махачкала)

Полицейские задержали одного из стрелявших в Хасавюрте в Дагестане, где ранения получили четыре человека. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

В Краснодаре двое мужчин устроили стрельбу из автомата с балкона

Второго стрелявшего сейчас ищут. Напомним, стрельба произошла из-за бытового конфликта между несколькими молодыми людьми. Они находились во дворе одного из домов по улице Речной.

Трое парней поссорились с четвертым, который и начал стрельбу. Ответным выстрелом он был ранен.

Предположительно, выстрелы были произведены из охотничьего ружья и травматического пистолета. Ранения получили двое участников конфликта, а также двое прохожих.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статьям 111 и 222 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"). Его расследование продолжается.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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