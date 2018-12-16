Аршавин будет работать в академии "Зенита"

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин, завершивший карьеру, будет работать в академии петербургского "Зенита". Об этом сообщил журналистам президент "сине-бело-голубых" Сергей Фурсенко.

Сегодня в академии клуба проходит выпускной футболистов 2001 года рождения, также торжественно принимаются игроки 2009 года рождения. В числе прочих, церемонию посетил и Аршавин.

По словам Фурсенко, бывший футболист будет руководить международным проектом академии, в рамках которого в "Зенит" будут приезжать юные футболисты из разных регионов страны. Также в работе будут принимать участие и иностранные команды.

Андрей Аршавин - воспитанник петербургского клуба, вместе с которым он трижды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. Он провел 76 матчей за сборную России и помог нашей национальной команде выиграть "бронзу" чемпионата Европы-2008.

Последним клубом Аршавина был казахстанский "Кайрат". Андрей объявил о завершении карьеры по истечении контракта с "черно-желтыми" - это произошло в ноябре.