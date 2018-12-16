Следователи начали проверку взрыва газа в Вологде

Обстоятельства взрыва в вологодской пятиэтажке выясняют региональный следственный комитет. В ведомстве обещают установить причины случившегося и найти виновников взрыва, сообщает пресс-служба областного СК.

Напомним, взрыв бытового газа произошел на последнем этаже дома №74а по улице Карла Маркса.

Пострадали восемь человек. Одна из раненных женщин скончалась в карете «скорой» по дороге в больницу.

Сейчас все жильцы дома эвакуированы. Люди размещены в школе №15 на улице Горького, это ближайшее общественное здание к месту происшествия.

В ГУ МЧС по Вологодской области уточняют, что в доме обрушились потолочные плиты на площади 30 квадратных метров. Очевидцы отмечают в социальных сетях, что в пятиэтажке разрушены две угловые квартиры.