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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Следователи начали проверку взрыва газа в Вологде

Текст: Вера Черенева (Вологда)

Обстоятельства взрыва в вологодской пятиэтажке выясняют региональный следственный комитет. В ведомстве обещают установить причины случившегося и найти виновников взрыва, сообщает пресс-служба областного СК.

Напомним, взрыв бытового газа произошел на последнем этаже дома №74а по улице Карла Маркса.

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Пострадали восемь человек. Одна из раненных женщин скончалась в карете «скорой» по дороге в больницу.

Сейчас все жильцы дома эвакуированы. Люди размещены в школе №15 на улице Горького, это ближайшее общественное здание к месту происшествия.

В ГУ МЧС по Вологодской области уточняют, что в доме обрушились потолочные плиты на площади 30 квадратных метров. Очевидцы отмечают в социальных сетях, что в пятиэтажке разрушены две угловые квартиры.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Вологда
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