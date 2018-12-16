РПЦ: Церковный раскол на Украине только увеличился

Церковный раскол на Украине, существующий уже более двух десятилетий, в результате решений так называемого "объединительного собора" только увеличился, считает пресс-секретарь патриарха, священник Александр Волков. Причем шансов на его преодоление в ближайшие годы просто нет, заявил он РИА Новости.

- Произошедшее сегодня в Софии Киевской собрание не имеет никакой силы для православной Церкви и для всего мирового православия​​​. Значимость этого события для канонического православия на Украине равна нулю, - подчеркнул он.

По его мнению, "благодаря трудам и действиям патриарха Варфоломея" на много лет вперед созданы непреодолимые препятствия "для возможного уврачевания кровоточащей на теле украинского православия раны". Право же называться православной церковью остается только у единственной структуры - канонической церкви.

"Она продолжит свою жизнь и труды", - сказал отец Александр, хотя, судя по заявлениям украинского президента, столкнется с "невиданными доселе трудностями в своей жизни". Канонически ничтожные решения "объединительного собора" вряд ли будут признаны мировым православием.

Сегодня, по словам пресс-секретаря патриарха, все мировое православие занимает сторону канонической Украинской церкви. В последние дни получено множество заверений со всего мира в поддержке православных верующих Украины, являющих сегодня особую за стойкость веры и преданность своей Церкви.