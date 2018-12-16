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Рубрика: Видео

Видео: Пожилая автоледи перепутала педали газа и тормоза

Текст: Вадим Давыденко

Российские автолюбители, прокатившись по дорогам США за рулем, неоднократно делились своими впечатлениями и среди главных эмоциональных потрясений многие называли не качество дорожного покрытия, не сложность многоуровневых развязок в мегаполисах и даже не развитую придорожную инфраструктуру типа кемпингов, кафе и автосервисов.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Автостарушки. С безупречно уложенными седыми прическами и в старомодных жакетах, в очках с толстыми линзами, невозмутимые и бесстрашные. За рулем винтажных автомобилей, помняших Элвиса и Мэрилин, или в громоздких семейных машинах, а порой и в тяжелых пикапах. Как правило, аккуратно водящие свой колесный антиквариат. Такого на российской дороге, признаться, днем с огнем не сыщешь.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Но и на осмотрительную за рулем американскую автостаруху, если верить этому видео, бывает проруха. Пожилая леди из городка Янгстаун сначала неудачно сдала назад, выезжая со двора на дорогу, приложив стоявшую там машину, а потом, явно спутав педали газа и тормоза, решила скрыться с места происшествия. Уезжать она почему-то решила задом, чтобы не терять время на разворот. Из-за того и врезалась в телеграфный столб в 150 метрах от места первой аварии.

Обратите внимание на невозмутимого водителя машины, которую старушка стукнула первой. Он не ругается, не машет кулаком вслед и вообще держится молодцом. Знаете почему? Потому что у него тоже есть бабушка в старомодной кофточке, ортопедических туфлях и очках в роговой оправе, а у бабушки - раритетный "жук" или "олдсмобил".

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