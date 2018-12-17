BBC объяснила поиски "русского следа" во Франции

Британская телекорпорация BBC объяснила поиски "русского следа" в протестных акциях "желтых жилетов" во Франции. В компании ограничились красивыми и ни к чему не обязывающими фразами, заявив, что проводили свое расследование, "исходя из принципов беспристрастности и независимости журналистики".

Напомним, что в воскресенье стало известно о переписке журналистке Русской службы телеканала ВВС BBC Ольги Ившиной с российской журналисткой, работающей и проживающей в Париже. В оказавшейся в распоряжении РИА Новости переписке Ившина говорила о том, что ее начальство требует представить любые доказательства возможного вмешательства России в акции "желтых жилетов". В самой телекомпании также подтвердили подлинность такого задания.

Ранее источник во французских спецслужбах сообщил изданию Le Journal du Dimanche, что правоохранительные органы на данный момент не нашли каких-либо доказательств, свидетельствующих о "российском следе" в движении "желтых жилетов".

16 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к британской общественности с призывом оценить действия телеканала BBC, который занимается поиском "российского следа" в протестных акциях во Франции, распространяя "фейковую информацию".

Напомним, во многих городах Франции с 17 ноября идут акции созданного в соцсетях движения "желтых жилетов", которые выступают против повышения цен на топливо, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки президента и премьер-министра. Власти Франции уже пошли на существенные уступки активистам, ущерб от акций которых уже стоит французской казне 10 миллиардов евро.