Белорусская певица выиграла X Factor в Латвии

Белорусской певице Kattie отдали первое место на телевизионном проекте Х Factor в Латвии.

В России этот конкурс называется "Фабрика звезд", в США, Германии, Латвии и некоторых других странах - Х Factor. Выиграть в этом песенном телепроекте престижно в любой стране. Тем замечательнее, что главным открытием в Латвии признали именно певицу из Беларуси Екатерину Рудницкую, выбравшую для себя артистический псевдоним - Kattie.

В конкурсе симпатичная и улыбчивая, очень искренняя 26-летняя блондинка спела песню на русском языке "Я тебя рисую", причем решилась на очень необычный ход: начала исполнять ее, пройдя рядом с местами жюри, и только потом вышла на сцену. После завершения песни двое из жюри даже встали и аплодировали стоя.

Ну, а в полуфинале Kattie решила спеть на латышском. Рассказала журналистам, что поддержать ее приедет один из самых близких людей - папа. А вот маме приехать не удалось, из-за сложностей с визами…

"Я хочу выразить уважение к вашей стране и спеть на вашем языке, - объяснила накануне Kattie рижским журналистам, - буду стараться..."

- Стараться тут даже не надо, - объяснила ей один из педагогов (все они общались с Kattie на русском - прим. ред.), - надо просто все делать от всей души - высказывать свои чувства и ощущения.

Для полуфинала Kattie выбрала песню из репертуара главной группы Латвии Brainstorm - Spogolit, Spogolit. И тут уже в жюри встали все трое.

Среди тех песен, которые исполнила Кattie, были и вокально-сложная песня The Edge Of Glory - из репертуара Lady Gaga, трудная уже и тем, что нужно было и долго держать одну ноту и распеваться мощно и яростно. И не менее сложная и пронзительная, драматичная - "Если в сердце живет любовь"

А в финале Kattie вышла на сцену уже в длинном красном платье и завораживающе, страстно, драматично спела песню Skyfall из репертуара певицы Adele.

- Вы прекрасны, - сказал после исполнения Kattie один из трех представителей жюри. А второй просто шумно выдохнул: так это было здорово и настолько ему понравилось! А в конце сказал с латвийским акцентом: "Молодец"… и покивал головой.

Кстати

В качестве первого приза Kattie вручили чек на 10 тысяч евро и контракт с фирмой Sony Music на запись дебютного альбома.

Между тем

Катя родилась в Минске в 1992 году, а петь начала в пять лет. Закончила эстрадное отделение Минского государственного колледжа искусств. Сейчас работает в Premier Orchestra, поет на бэк-вокале у белорусских популярных артистов. А год назад участвовала в отборе на "Евровидение" от Беларуси, но победили другие…

В Ригу Kattie, кстати, попала случайно. Возвращалась домой из Швеции и решила по дороге посмотреть Ригу, а в итоге попробовала свои силы в конкурсе X Factor, который теперь и выиграла.

Поздравляем, и будем ждать выхода ее дебютного альбома!