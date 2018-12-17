. События года 2018

Банк России проведет открытый аукцион по продаже акций Азиатского-Тихоокеанского банка (АТБ) в марте 2019 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Банк России, санировавший АТБ через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), констатировал, что финансовое состояние банка стабилизировано, у него сформирован новый капитал, прекращен отток средств клиентов, восстановлена платежеспособность и обеспечена стабильная доходность. Учитывая позитивную динамику, ЦБ решил продать акции АТБ, почти на 100 процентов принадлежащие регулятору, на открытом электронном аукционе с понижением стартовой цены продажи. Аукцион запланирован на 14 марта 2019 года, он будет проведен на торговой площадке "Сбербанк-АСТ", говорится в сообщении.

Начальная цена продажи банка составит 9,857 миллиарда рублей, минимальная стоимость покупки - 6 миллиардов рублей.

АТБ попал на санацию в ФКБС в апреле 2018 года, при этом мораторий на удовлетворение требований кредиторов не объявлялся, банк продолжает работать. Банк России указывал, что до санации в отделениях АТБ клиентам продавались векселя родственной структуры, это приобрело форму финансовой пирамиды.

В конце 2016 года была отозвана лицензия у "дочки" АТБ - "М2М Прайвет банка". После регулятор предписал АТБ досоздать до 2018 года резервы почти на 9 миллиардов рублей. За весь 2017 год банк смог досоздать резервов на 75 процентов этой суммы, а в годовой отчетности уже выражалось сомнение о его непрерывной деятельности.