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17.12.2018 18:10
Рубрика: Культура

В США нашли неизвестного рогатого ящера

Текст: Денис Передельский
Фото: Sergey Krasovskiy / New Mexico Museum of Natural History & Science Фото: Sergey Krasovskiy / New Mexico Museum of Natural History & Science
Фото: Sergey Krasovskiy / New Mexico Museum of Natural History & Science

Палеонтологи из Музея естественной истории и науки Нью-Мексико (США) объявили об открытии нового вида рогатого динозавра, окаменелые останки которого были обнаружены на юго-западе страны.

Фото: Shutterstock / Live Science
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Как сообщает портал Phys.org, останки были найдены в Аризоне. Новый вид получил название Crittendenceratops krzyzanowskii в честь ныне покойного научного сотрудника музея Стэна Кшижановского, который обнаружил останки возрастом около 73 миллионов лет.

Этот ящер обитал в поздний меловой период. Он относится к группе цератопсов - рогатых динозавров. Они обладали характерным крючкообразным "клювом" и рогами.

От других представителей данной группы его отличает уникальное строение "головного щита". Crittendenceratrops весил примерно 750 кг, а его длина оставляла примерно 3,4 метра.

Как и другие цератопсы, это существо было растительноядным.

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