В США нашли неизвестного рогатого ящера

Палеонтологи из Музея естественной истории и науки Нью-Мексико (США) объявили об открытии нового вида рогатого динозавра, окаменелые останки которого были обнаружены на юго-западе страны.

Как сообщает портал Phys.org, останки были найдены в Аризоне. Новый вид получил название Crittendenceratops krzyzanowskii в честь ныне покойного научного сотрудника музея Стэна Кшижановского, который обнаружил останки возрастом около 73 миллионов лет.

Этот ящер обитал в поздний меловой период. Он относится к группе цератопсов - рогатых динозавров. Они обладали характерным крючкообразным "клювом" и рогами.

От других представителей данной группы его отличает уникальное строение "головного щита". Crittendenceratrops весил примерно 750 кг, а его длина оставляла примерно 3,4 метра.

Как и другие цератопсы, это существо было растительноядным.