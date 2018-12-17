Джеффри Раша обвинили в домогательствах посредством голых танцев

Предполагаемые униженные и теоретически оскорбленные коллеги по цеху никак не могут угомониться перестать пить кровь из почтенного "капитана Барбоссы" - уважаемого, титулованного австралийского актера Джеффри Раша.

Как пишет со ссылкой на западные источники KP.RU, в этот раз лауреата "Оскара" уличила в неподобающем поведении австралийская же актриса Яэль Стоун. Утверждает, что "Барбосса" танцевал перед ней голым, среди прочего.

Как утверждает "потерпевшая", инцидент имел место в 2010-2011 годах, когда актеры работали над постановкой "Записки сумасшедшего" в театре Сиднея. В процессе чего Раш якобы подглядывал за ней в душе - с помощью маленького зеркальца, посылал "пошлые сообщения", принимающие все более и более откровенный характер, и, в довершение бесчинств, радикально обнажившись, исполнил перед "жертвой" несколько танцевальных па в гримуборной.

По словам Яэль, никуда жаловаться она тогда не стала из-за опасений за карьеру, ведь на момент происшествий она была юная, начинающая актриса, а Раш уже маститым, имеющим немалый вес.

Раш все отрицает. Указывая, в частности, что ничего такого не делал, а приписанные ему скабрезности "полностью вырваны из контекста". Но приносит извинения, если чем-то задел девушку.

Яэль Стоун 33 года. Родилась в Сиднее. Наиболее известна по сериалам "Оранжевый - хит сезона" (Лорна Морелло), "Конец детства" по Артуру Кларку (Перетта Джонс) и "Пикник у Висячей скалы" (Дора Ламлэй).

Ранее сообщалось, что Раш, которого тянущиеся вот уже второй год сексуальные скандалы вокруг его имени ввергли в депрессию, заявил, что подумывает оставить карьеру.