Обвиненный в домогательствах "капитан Барбосса" завершает карьеру

67-летний уважаемый австралийский актер Джеффри Раш, капитан Барбосса из "Пиратов Карибского моря", обладатель множества наград и номинаций - по "Оскар" включительно, планирует завершить карьеру.

Об этом передает The Guardian, цитируя выступление в суде Джен Менелос, супруги актера.

По ее словам, из-за разразившегося скандала Раш впал в депрессию, и нервы "оскаровца" теперь вообще никудышные. В частности, рассказала Менелос, увидев в одном из крупных изданий статью, где его клеймили как охальника, актер обнял ее и откровенно разрыдался.

Джен говорит, что супруг тяжело переживает вакханалию, не может смириться с тем, что все, что он с таким трудом годами создавал, на глазах рушится, и не может понять, за что вдруг его стали так истово ненавидеть.

"Он не хочет больше выходит на сцену", - подытожила Менелос, работающая в театре с мужем.

Как говорит Джен, ситуация настолько скверная, что от актера отвернулись его дети, ставшие в связи с этим всем "запуганными и озлобленными".

Напомним. Раш предстал перед Федеральным судом в Сиднее, Австралия, где актриса Эрин Джин Норвилл обвинила его в домогательствах, сообщив, что в 2015-2016 годах артист неподобающим образом прикасался к ней, "поглаживая", преследовал непристойными репликами и жестами.

Раш всё отрицает.

Джеффри Раш родился в 1951 году в Тувумбе, Австралия. Обладатель двух "Золотых глобусов", трех BAFTA, "Эмми" и "Тони".

В кино дебютировал в восьмидесятые. Известен по лентам "Влюбленный Шекспир", "Портной из Панамы", "Фрида", где сыграл Троцкого, "Король говорит!".