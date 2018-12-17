Эксперты рассказали, какие автомобили могут подорожать в 2019 году

Россияне скупают автомобили, чтобы успеть до повышения цен. В 2019 году, по мнению опрошенных "Российской газетой" экспертов, новые машины могут подорожать на 10 процентов. Это заставит граждан либо отложить покупку до лучших времен, либо обратить взоры на вторичный рынок.

По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за январь - ноябрь россияне приобрели 1,63 миллиона машин. Это примерно на 14 процентов больше, чем за это время в 2017 году. Продажи в ноябре выросли на 10,1 процента. По словам председателя комитета Йорга Шрайбера, похожую динамику можно ожидать и в декабре. "Покупатели будут спешить использовать преимущества предновогодних ценовых предложений и старой ставки НДС (налог на добавленную стоимость. - Прим. ред.)", - пояснил Шрайбер.

На подъеме в этом году был и рынок автомобилей с пробегом. По информации аналитического агентства "Автостат", за 11 месяцев в стране было продано почти пять миллионов таких машин. Рост 2,7 процента по сравнению с январем - ноябрем 2017 года.

Рост автомобильного рынка в 2018 году эксперты объясняют большим отложенным спросом

"Устойчивый рост авторынка в этом году объясняется большим отложенным спросом, - говорит автоэксперт Сергей Логинов. - В течение 2015-2016 годов машины практически не меняли. Как только ситуация, включая курс рубля, немного стабилизировалась, многие, наконец, на это решились".

В Москве автолюбители в основном старались приобретать относительно свежие машины, с момента выпуска которых прошло не больше двух-трех лет. "Можно сказать, что парк подержанных машин в столице за этот год незначительно омолодился. В регионах ситуация, конечно, отличалась заметно: там самые ходовые - традиционно автомобили в возрасте от 7 до 10 лет. В этом плане 2018 год мало что изменил", - уточняет Логинов.

Каждый второй автомобиль в России сейчас приобретается на заемные средства. Только в октябре 2018 года, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на покупку транспортных средств банки выдали гражданам 56,9 миллиарда рублей - абсолютный рекорд за всю историю наблюдений.

На увеличение объемов автокредитования помимо прочего влияет рост цен на импортные машины, отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. (По данным "Автостата", на импортные автомобили отечественной сборки и чистые иномарки в России приходится свыше 60 процентов рынка).

Средняя стоимость новых легковых автомобилей за последний год увеличилась на 7 процентов - до 1,42 миллиона рублей. С учетом того, что именно такие машины пользовались наибольшим спросом, рост цен на своих кошельках почувствовали большинство покупателей.

Выдача автокредитов бьет рекорды. Каждая вторая машина в России приобретается на заемные средства

Машины с пробегом, напротив, стали дешевле на 4,3 процента. Если в I квартале 2018 года средняя стоимость была на уровне 468,8 тысячи рублей, то к концу года она снизилась до 448,4 тысячи рублей, озвучил цифры Денис Долматов, генеральный директор CarPrice.

Такая динамика вызвана изменением структуры рынка, уточняет он. На продажу стало выставляться меньше "трехлеток" - результат провала 2015 года, когда из-за резкого роста курса доллара продажи новых машин упали на 30 процентов. Свежие машины на вторичном рынке стоят дорого. Из-за того, что сейчас их процент невелик, средняя цена авто с пробегом не растет.

По прогнозам экспертов, в 2019 году новые автомобили могут подорожать на 5-10 процентов. Одним из основных факторов помимо инфляции станет увеличение ставки НДС. Она с 1 января вырастет с 18 до 20 процентов. Еще один повод - обязательная установка ГЛОНАСС (российская спутниковая система навигации) для новых автомобилей, ввозимых из-за границы. "Не стоит сбрасывать со счетов и бензин. Все автомобили у нас в стране перевозятся автовозами, - напоминает Сергей Логинов. - В этом году топливо уже подорожало. Новый виток роста цен в 2019-м также скажется на стоимости автомобилей".

Повышение цен будет происходить постепенно. Несмотря на это, рынок новых машин в 2019 году может просесть, не исключают эксперты. Часть автолюбителей, которые не захотят откладывать приобретение транспортного средства до лучших времен, скорее всего, задумаются о покупке автомобиля с пробегом.

В CarPrice отмечают, что люди, планирующие купить новую машину и вынужденные переключиться на "вторичку", обычно ищут относительно свежий автомобиль. Таких предложений на рынке сейчас не так много. Помимо уже упомянутого сокращения предложения "трехлеток", в структуре рынка становится меньше 4-6-летних машин. Эксперты связывают это с увеличением срока владения авто. Владельцы таких машин не спешат с ними расставаться, выжидая, что будет с рынком и ценами. Между тем даже небольшой дефицит может способствовать росту цен и в этом сегменте, считают аналитики.