Генассамблея ООН приняла Глобальный пакт о беженцах

Генеральная Ассамблея ООН практически единогласно приняла Глобальный пакт о беженцах. В его поддержку в понедельник, 17 декабря, голоса отдали постоянные представители 181 страны мира, против выступили только две - Венгрия и США.
"Принятый Глобальный пакт станет наиболее сильным и справедливым международным откликом для миллионов людей, покинувших свои дома, и для сообществ, которые их приютили", - отмечается в официальном Twitter ООН.
Между тем верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди назвал Пакт самой значимой инициативой за последние 34 года, в течение которых он занимается профильными вопросами.
Пакт содержит перечень предложений, которые помогут странам справиться с миграцией, включая обмен информацией и опытом миграционной политики, интеграцию беженцев в обществе.
Ранее сообщалось, что согласование Пакта раскололо страны Евросоюза на два лагеря.
Генеральная Ассамблея ООН приняла Глобальный договор о беженцахhttps://t.co/DTzGJGJ2VK https://t.co/OxqpwAHYPM pic.twitter.com/qlcfpn6RA7— ООН (@UnitedNationsRU) 17 декабря 2018 г.