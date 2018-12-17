Генассамблея ООН приняла Глобальный пакт о беженцах

Генеральная Ассамблея ООН практически единогласно приняла Глобальный пакт о беженцах. В его поддержку в понедельник, 17 декабря, голоса отдали постоянные представители 181 страны мира, против выступили только две - Венгрия и США.

"Принятый Глобальный пакт станет наиболее сильным и справедливым международным откликом для миллионов людей, покинувших свои дома, и для сообществ, которые их приютили", - отмечается в официальном Twitter ООН.

Между тем верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди назвал Пакт самой значимой инициативой за последние 34 года, в течение которых он занимается профильными вопросами.

Пакт содержит перечень предложений, которые помогут странам справиться с миграцией, включая обмен информацией и опытом миграционной политики, интеграцию беженцев в обществе.

Ранее сообщалось, что согласование Пакта раскололо страны Евросоюза на два лагеря.