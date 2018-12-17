Правительство разослало крупным госкомпаниям директивы по обязательной закупке отечественного программного обеспечения, в том числе офисных программ. Документ есть в распоряжении "Российской газеты".

Директива подписана первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым (который подписывает все директивы в отношении крупных госкомпаний) и согласована с Максимом Акимовым, курирующим вопросы цифровой экономики.

Согласно программе "Цифровая экономика" к 2024 году доля отечественного ПО в госкомпаниях должна быть доведена до 70 процентов, в органах власти - до 90 процентов. Сейчас строгой отчетности по софту у госкомпаний нет, но, по экспертным оценкам, они преимущественно используют зарубежное ПО.

В директиве не указана целевая доля отечественного ПО, но очевидно, что работа по импортозамещению должна быть синхронизирована с целями "Цифровой экономики".

К 2024 году доля отечественного ПО в госкомпаниях должна быть доведена до 70 процентов. Сколько сейчас - знают только сами госкомпании

Требование касается госкомпаний из специального перечня, утвержденного правительством. Они обязаны в десятидневный срок после получения директивы инициировать заседания совета директоров, обсудить на них переход на преимущественное использование отечественного ПО, а через два месяца представить в правительство план мероприятий на ближайшие три года с указанием источников и объемов финансирования.

Сейчас жесткие обязательства использовать отечественное ПО есть только у федеральных органов исполнительной власти: при проведении госзакупок они обязаны выбирать программный продукт из Реестра отечественного программного обеспечения, который ведется минкомсвязи, либо аргументировать, по каким функциональным требованиям им не подходит ПО, включенное в отечественный реестр. Сейчас в нем пять тысяч наименований, реестр постоянно пополняется новыми программами.

Теперь согласно директиве аналогичный механизм должен заработать и для госкомпаний. Ранее закупать отечественное ПО им только рекомендовалось, пояснял замглавы минкомсвязи Алексей Соколов.

Для контроля за исполнением директивы вводится ежеквартальная отчетность госкомпаний перед минкомсвязи.

В реестре отечественного ПО есть основные программы, необходимые бизнесу, некоторые продаются и за рубежом (бухгалтерские программы, антивирусы и так далее). Переход госкомпаний на российский софт начнется с типовых программ. "Нишевое" ПО, не имеющее российских аналогов (в частности, поставляемое в сопровождении иностранного оборудования), госкомпании смогут по-прежнему покупать за рубежом. Здесь импортозамещение возможно только вместе с "железом".

65 процентов достигла доля контрактов на закупку госорганами отечественного ПО по итогам прошлого года. Это более чем в три раза больше, чем в 2015 году, когда закупки иностранного ПО были ограничены. Теперь тот же самый процесс запущен в отношении госкомпаний

Обязательность закупки отечественного ПО для госорганов уже показало свою эффективность, свидетельствует статистика Минкомсвязи. В 2015-2017 годах доля контрактов на закупку российского ПО увеличилась с 20 до 65 процентов.

