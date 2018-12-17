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17.12.2018 12:20
Рубрика: Власть

Лавров: России отказали в ответе по делу Скрипалей

Текст: Максим Макарычев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя дело об отравлении Скрипалей в Великобритании в марте этого года, заявил о том, что британская сторона не информирует Россию об его обстоятельствах, не позволяя ознакомиться с материалами и отказывая во встречах с гражданами РФ.

Он сказал, что российские представители добиваются в полном соответствии с международным правом, с венскими конвенциями возвращения на родину гражданки РФ Юлии Скрипаль. "Они обязывают британские власти выдать нам нашу гражданку... Никакой суд нам здесь не поможет. Есть международное право", - пояснил Сергей Лавров KP.Ru.

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
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"Мы будем добиваться организации встречи с Юлией Скрипаль. Мы должны постоянно требовать по этому делу ответа, как и в деле гибели малазийского Boeing. Мы спрашиваем о том, почему в деле о гибели Boeing (был сбит в небе над Украиной летом 2014 года) не были заслушаны показания российской корпорации "Алмаз-Антей", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Он негативно отозвался о  бывшем британском министре иностранных дел Борисе Джонсоне. "Нельзя с такими людьми разговаривать", - сказал Сергей Лавров, комментируя то, как после встречи пяти глав МИД в Нью-Йорке Джосон, "быстро выбежал в коридор" и неожиданно заявил о неких "двенадцати мифических обвинениях" в адрес Лондона со стороны российского министра.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Великобритания Правительство МИД Отравление Сергея Скрипаля
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