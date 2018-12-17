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17.12.2018 18:49
Рубрика: Легковые авто

Новый Mercedes-Benz CLA: первое изображение и официальная информация

Текст: Борис Захаров
Фото: media.daimler.com Фото: media.daimler.com
Фото: media.daimler.com

Компания Mercedes-Benz обнародовала первое изображение четырехдверного купе CLA нового поколения и поделилась некоторой информацией об этой новинке. Судя по тизеру, "четырехдверка" получит покатую крышу, плавно перетекающую в короткую "корму", а также высокую поясную линию, закамуфлированные центральные кузовные стойки и раздутые колесные арки.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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Ранее были опубликованы шпионские фото, благодаря которым стало известно, что модель также получит развитый передний бампер с мощным рассекателем, крупную трехлучевую звезду на радиаторной решетке и фары с горизонтальными светодиодными "ресницами".

По словам представителей Mercedes-Benz, новый CLA окажется самым эмоциональным автомобилем в классе и станет конкурировать прежде всего с BMW 2-Series Gran Coupe и грядущим Audi A3 Liftback. Официально объявлено, что CLA 2019 модельного года будет базироваться на платформе MFA, станет просторнее и получит модернизированную мультимедийную систему MBUX, способную распознавать жесты и широкий диапазон голосовых команд. Ожидается, что моторная линейка нового CLA будет практически полностью аналогична гамме двигателей нового A-Class.

Фото: depositphotos.com
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Премьера CLA нового поколения состоится в Лас-Вегасе на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show 2019.

#Mercedes-Benz