Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка первой стадии плей-офф Лиги чемпионов - 1/8 финала. В ней примут участие 16 команд.

Принцип жеребьевки был довольно простым. Клубы разделили на две корзины: победители групп и те, кто заняли вторые места. По традиции, на этой стадии турнира друг на друга не могли попасть команды, выступавшие в одной группе в нынешнем розыгрыше турнира.

Пара с самой любопытной вывеской - "Манчестер Юнайтед" - "Пари Сен-Жермен". Явным фаворитом здесь выглядят, безусловно, французы. У главного тренера парижан Томаса Тухеля в составе есть такие звезды как Неймар и Килиан Мбаппе. В то же время у "красных дьяволов" игроков такого уровня, если откровенно, нет.

Интересно будет понаблюдать за противостоянием "Атлетико" и "Ювентуса". Итальянский клуб многие специалисты и вовсе называют главным фаворитом Лиги чемпионов. У мадридцев же наверняка будет особая мотивация в нынешнем розыгрыше турнира. Ведь, как известно, финал пройдет на домашнем стадионе "матрасников" - "Ванда Метрополитано".

Полностью все пары 1/8 финала Лиги чемпионов выглядят следующим образом:

"Шальке" (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия);

"Атлетико" (Испания) - "Ювентус" (Италия);

"МЮ" (Англия) - "ПСЖ" (Франция);

"Тоттенхэм" (Англия) - "Боруссия" Д (Германия);

"Лион" (Франция) - "Барселона" (Испания)

"Рома (Италия) - "Порту" (Португалия);

"Аякс" (Голландия) - "Реал" (Испания);

"Ливерпуль" (Англия) - "Бавария" (Германия).

Первые матчи пройдут 12/13 и 19/20 февраля, ответные - 5/6 и 12/13 марта следующего года.