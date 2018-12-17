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17.12.2018 10:00
Рубрика: Спорт

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Онлайн-трансляция

Текст: Дмитрий Хохлов

Сегодня в штаб-квартире УЕФА пройдет жеребьевка первого раунда плей-офф футбольных еврокубков - 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы.

В главном европейском турнире российских команд, к сожалению, не осталось. Но состав участников Лиги чемпионов таков, что уже в 1/8 финала мы наверняка увидим не одно и не два противостояния с приставкой "топ". Судите сами: соперниками немецких "Баварии" и "Боруссии", испанских "Реала" и "Барселоны", английского "Манчестер Сити", французского "ПСЖ", итальянского "Ювентуса" и португальского "Порту" станут "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Атлетико", "Рома", "Шальке", "Лион" или "Аякс". Команды из одной страны будут разведены по разным парам, и тем интереснее будут следующие поединки.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
УЕФА оштрафовал российские клубы по итогам матчей в еврокубках

В Лиге Европы российские любители футбола ожидают удачного жребия для двух наших участников - "Зенита" и "Краснодара".

Уже известно, что питерцам могут достаться такие команды, как "Лацио" (Италия), "Галатасарай" и "Фенербахче" (обе - Турция),  "Олимпиакос" (Греция), "Рапид" (Австрия), "Ренн" (Франция), "Селтик" (Шотландия), "Спортинг" (Португалия), "Цюрих" (Швейцария) "Брюгге" (Бельгия), "Мальме" (Швеция), "Виктория Пльзень" (Чехия) и БАТЭ (Беларусь).

Краснодарцам жребий выберет соперника из итальянских "Интера" и "Наполи", испанских "Бетиса", "Валенсии" и "Вильярреала", английских "Арсенала" и "Челси", немецких "Айнтрахта" и "Байера", а также португальской "Бенфики", бельгийского "Генка", хорватского "Динамо" и австрийского "РБ Зальцбург".

Напомним, первые матчи на этих стадиях еврокубков состоятся уже в феврале. А сама жеребьевка пройдет в понедельник, 17 декабря, в 14:00 по московскому времени. "РГ" начнет онлайн-трансляцию  мероприятия в 13:50. Не пропустите!

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