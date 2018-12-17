Орешкин оценил влияние действий ЦБ на инфляцию и экономику

Недавнее решение Банка России повысить ключевую ставку с 7,5 до 7,75 процента годовых не отразится на темпах роста ВВП России и не позволит инфляции дойти до 6 процентов годовых. Такое мнение 17 декабря выразил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Никаких сюрпризов нет. Экономика развивается в соответствии с нашими прогнозами", - сказал министр. По итогам этого года темпы роста ВВП составят 1,8 процента, при этом следующий год "будет слабый" - 1,3 процента, что изначально предполагали в ведомстве, уточнил Орешкин. Он напомнил, что у ЦБ прогноз более позитивный - 1,5 процента роста ВВП в следующем году.

"Мы говорили о том, что начало года будет самым слабым, в том числе одна из причин - это замедление темпов кредитования. Очевидно, что когда любой ЦБ повышает процентные ставки, он это делает для того, чтобы замедлить темпы роста кредитования. Это у нас учтено в прогнозе", - приводит слова Орешкина "Интерфакс".

По заявлениям самого ЦБ, повышение ставки - это превентивная мера борьбы с разгоном инфляции, который ожидается в начале 2019 года. Цель ЦБ - удерживать ежегодный рост цен вблизи 4 процентов, но глава регулятора Эльвира Набиуллина в прошлую пятницу допустила, что возможен скачок инфляции до 5,5-6 процентов грядущей весной - в марте-апреле.

По мнению Максима Орешкина, "часть инфляции первого квартала перенеслась в этот год, поэтому то ускорение инфляции, которое мы видим сейчас, оно абсолютно не говорит о сохранении этой тенденции в будущем". Он полагает, что в конце марта инфляция составит около 5 процентов или чуть выше.

На данный момент наибольший вклад в инфляцию вносит подорожание плодоовощной продукции, в то время как поздней весной и в начале лета этого года увеличивался вклад в инфляцию со стороны цен на нефтепродукты. Минэкономразвития намерено предпринять дополнительные шаги, чтобы сгладить колебания цен в этом сегменте и в ближайшее время направит в правительство свои предложения. "Это не изменение уровня налогообложения - это ряд структурных технических изменений", - сказал Орешкин, не раскрыв детали.