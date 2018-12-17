Папирус ценой 2,75 миллиона евро признали подделкой

Прокуратура Турина (Италия) огласила результаты расследования, признавшего подделкой ценный папирус греческого географа Артемидора Эфесского.

Как сообщает The History Blog, речь идет о знаменитом папирусе, якобы созданном греческим географом I века до н.э. Артемидором Эфесским. Считается, что он был обнаружен в начале XX века, но был утерян после Второй мировой войны.

Папирус вновь появился в 1971 году, когда в Германию из Египта он был легально ввезен торговцем антиквариатом. Только в начале 1980-х годов свиток развернули. Всего было обнаружено около 200 фрагментов документов, 50 из которых оказались частями одного текста.

Папирус содержал множество рисунков и карту, которую признали уникальной. Она изображала греко-римский мир и сопровождалась комментариями Артемидора. Кстати, его трудами пользовались впоследствии Страбон и Плиний Старший.

В 2004 году папирус был приобретен некоммерческим фондом Compagnia San Paolo Art Foundation за 2,75 миллиона евро. Фрагменты были отправлены в лабораторию Государственного университета Милана для дополнительного изучения и консервации. Фонд хотел пожертвовать его Египетскому музею в Турине.

Реликвия вызвала подозрения, а расследование длилось с 2013 года. На основании заключения экспертов туринская прокуратура признала артефакт подделкой. Анализ чернил и материала показал, что папирус был изготовлен спустя, вероятно, столетия после смерти Артемидора.

К слову, в Египте в свое время его рыночную стоимость оценили всего в 20 лир. Результаты расследования ничего не изменят - срок исковой давности истек, и фонд не сумеет вернуть потраченные на свиток деньги.

Кстати

Ученые продолжают спорить о происхождении папируса. Так, исследователь Лучано Канфора предполагает, что реликвия была изготовлена знаменитым фальсификатором XIX века Константином Симонидесом.