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17.12.2018 18:00
Рубрика: Культура

Папирус ценой 2,75 миллиона евро признали подделкой

Текст: Денис Передельский
Фото: Alessandro Di Marco / ANSA Фото: Alessandro Di Marco / ANSA
Фото: Alessandro Di Marco / ANSA

Прокуратура Турина (Италия) огласила результаты расследования, признавшего подделкой ценный папирус греческого географа Артемидора Эфесского.

Как сообщает The History Blog, речь идет о знаменитом папирусе, якобы созданном греческим географом I века до н.э. Артемидором Эфесским. Считается, что он был обнаружен в начале XX века, но был утерян после Второй мировой войны.

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Папирус вновь появился в 1971 году, когда в Германию из Египта он был легально ввезен торговцем антиквариатом. Только в начале 1980-х годов свиток развернули. Всего было обнаружено около 200 фрагментов документов, 50 из которых оказались частями одного текста.

Папирус содержал множество рисунков и карту, которую признали уникальной. Она изображала греко-римский мир и сопровождалась комментариями Артемидора. Кстати, его трудами пользовались впоследствии Страбон и Плиний Старший.

В 2004 году папирус был приобретен некоммерческим фондом Compagnia San Paolo Art Foundation за 2,75 миллиона евро. Фрагменты были отправлены в лабораторию Государственного университета Милана для дополнительного изучения и консервации. Фонд хотел пожертвовать его Египетскому музею в Турине.

Реликвия вызвала подозрения, а расследование длилось с 2013 года. На основании заключения экспертов туринская прокуратура признала артефакт подделкой. Анализ чернил и материала показал, что папирус был изготовлен спустя, вероятно, столетия после смерти Артемидора.

К слову, в Египте в свое время его рыночную стоимость оценили всего в 20 лир. Результаты расследования ничего не изменят - срок исковой давности истек, и фонд не сумеет вернуть потраченные на свиток деньги.

Кстати

Ученые продолжают спорить о происхождении папируса. Так, исследователь Лучано Канфора предполагает, что реликвия была изготовлена знаменитым фальсификатором XIX века Константином Симонидесом.

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