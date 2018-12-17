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17.12.2018 21:45
Рубрика: ПДД

Правительство изменит правила техосмотра

Текст: Владимир Баршев
Перед тем, как принять машину на техосмотр, оператор обязан будет проверить номера агрегатов с регистрационными документами. Такова суть нового проекта постановления правительства, которое вносит изменения в правила проведения техосмотра. Текст документа размещен на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru.
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Как пояснили корреспонденту "РГ" в Госавтоинспекции, такое требование было прописано и раньше, но в более размытом виде. Теперь будет четко сформулировано, что перед тем, как приступить к проверке технического состояния автомобиля, оператор обязан убедиться, что ему предоставили тот автомобиль, который соответствует документам. Бывают ситуации, когда автовладелец после аварии заменил кузов или раму. Они соответствуют данному автомобилю. Поэтому повесил на них прежние регистрационные знаки и ездит. А о том, что необходимо вносить изменения в регистрационные документы, он забыл.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Если оператор выявил такое несоответствие, он откажет в проведении техосмотра, а в электронной базе ТО укажет причину. Так как базу данных ТО ведет ГИБДД и информация о таком переделанном автомобиле сразу в ней появится, то инспекторы возьмут такой автомобиль на заметку.

Чтобы пройти техосмотр, у автовладельца будет только один вариант действий: внести изменения в регистрационные данные об автомобиле.

Напомним, что номер двигателя автомобиля не фигурирует в регистрационных данных. Поэтому, если на техосмотр приедет автомобиль, на который поставили другой двигатель, но соответствующий модели машины, проблем не возникнет.

Также в проекте уточняется, что оплата услуг по ТО производится до начала диагностики.

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#техосмотр