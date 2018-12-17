Правительство изменит правила техосмотра

Как пояснили корреспонденту "РГ" в Госавтоинспекции, такое требование было прописано и раньше, но в более размытом виде. Теперь будет четко сформулировано, что перед тем, как приступить к проверке технического состояния автомобиля, оператор обязан убедиться, что ему предоставили тот автомобиль, который соответствует документам. Бывают ситуации, когда автовладелец после аварии заменил кузов или раму. Они соответствуют данному автомобилю. Поэтому повесил на них прежние регистрационные знаки и ездит. А о том, что необходимо вносить изменения в регистрационные документы, он забыл.

Если оператор выявил такое несоответствие, он откажет в проведении техосмотра, а в электронной базе ТО укажет причину. Так как базу данных ТО ведет ГИБДД и информация о таком переделанном автомобиле сразу в ней появится, то инспекторы возьмут такой автомобиль на заметку.

Чтобы пройти техосмотр, у автовладельца будет только один вариант действий: внести изменения в регистрационные данные об автомобиле.

Напомним, что номер двигателя автомобиля не фигурирует в регистрационных данных. Поэтому, если на техосмотр приедет автомобиль, на который поставили другой двигатель, но соответствующий модели машины, проблем не возникнет.

Также в проекте уточняется, что оплата услуг по ТО производится до начала диагностики.