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17.12.2018 08:30
Рубрика: Власть

Правительство потребовало от госкомпаний перейти на российский софт

Текст: Роман Маркелов

Госкомпании должны будут запланировать поэтапный переход на российское программное обеспечение до 2022 года. Такую директиву подписал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, сообщают "Ведомости" со ссылкой на документ.

Фото: Дмитрий Астахов / Пресс-служба Правительства РФ / ТАСС
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Из директивы следует, что через десять дней после ее получения госкомпании должны созвать совет директоров, где документ должен быть одобрен представителями государства.

После этого за два месяца госкомпании должны утвердить план перехода на отечественное программное обеспечение. До 2022 года его доля должна превысить отметку 50 процентов, отмечает издание.

В конце 2015 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, запретившее госкомпаниям приобретать зарубежный софт при наличии российских аналогов.

В 2016 году директиву о приоритете российского программного обеспечения для госкомпаний подписывал занимавший тогда пост первого вице-премьера Игорь Шувалов.

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