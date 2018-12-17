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17.12.2018 07:25
Рубрика: В мире

Представительница Филиппин победила в конкурсе "Мисс Вселенная-2018"

Фото: REUTERS/ATHIT PERAWONGMETHA Фото: REUTERS/ATHIT PERAWONGMETHA
Фото: REUTERS/ATHIT PERAWONGMETHA

"Мисс Вселенной-2018" стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Корону победительнице вручила уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс.

Фото: Даша Давыденко/vk.com
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В тройку лучших вошли также девушки из ЮАР и Венесуэлы. А вот россиянка Юлия Полячихина в полуфинал (топ-20) попасть не смогла.

Международный конкурс красоты проводится с 1952 года и является одним из самых престижных в мире. В этом году в мероприятии принимали участие девушки из 94 стран мира. Не обошлось без скандала. Американка Сара Саммерс разместила в Instagram провокационный видеоролик, на котором она вместе с представительницами Австралии и Колумбии обсуждает соперниц из других стран. Досталось девушкам, приехавшим из Вьетнама и Камбоджи.

В мире Юго-Восточная Азия Филиппины В мире Юго-Восточная Азия Таиланд
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