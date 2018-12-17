Представительница Филиппин победила в конкурсе "Мисс Вселенная-2018"

"Мисс Вселенной-2018" стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Корону победительнице вручила уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс.

В тройку лучших вошли также девушки из ЮАР и Венесуэлы. А вот россиянка Юлия Полячихина в полуфинал (топ-20) попасть не смогла.

Международный конкурс красоты проводится с 1952 года и является одним из самых престижных в мире. В этом году в мероприятии принимали участие девушки из 94 стран мира. Не обошлось без скандала. Американка Сара Саммерс разместила в Instagram провокационный видеоролик, на котором она вместе с представительницами Австралии и Колумбии обсуждает соперниц из других стран. Досталось девушкам, приехавшим из Вьетнама и Камбоджи.