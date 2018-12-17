Представлен второй в истории смартфон с дырявым экраном, названа цена

Компания Huawei официально презентовала смартфон Nova 4, оснащенный 25-мегапиксельной фронтальной камерой, которая размещена в отверстии в левом верхнем краю дисплея.

Huawei annonce le Nova 4 et son capteur de 48 mégapixels https://t.co/WiLd1K1K2O — Tom's Guide France (@TomsGuideFR) 17 декабря 2018 г.

Ранее в этом месяце производитель раскрыл информацию о другом устройстве с аналогичным устройством фронтальной камеры - Huawei View 20 (официальная презентация назначена на 26 декабря). Кроме того, одновременно с ним "дырявый" смартфон представила компания Samsung - модель получила название Galaxy A8s.

Не исключено, что в будущем и другие производители представят смартфоны с вырезом в экране под фронтальную камеру. Во многих актуальных устройствах безрамочные экраны имеют "челку" для камеры и сенсоров.

Huawei Nova 4 оборудован экраном 6,4 дюйма (разрешение 2310x1080 пикселей), 8/128 Гб оперативной и постоянной памяти, тройной основной камерой на 48 мегапикселей и аккумулятором емкостью 3750 мАч. На задней крышке расположен сканер отпечатка пальца, в качестве процессора используется топовый Kirin 970.

Стоимость старшей конфигурации смартфона составит 3399 юаней, или примерно 33 тысячи рублей. Покупателям также будет доступна более бюджетная модификация с основной камерой на 20 Мп. Ее стоимость составит 3099 юаней, или около 30 тысяч рублей. На первых порах новинка появится в Китае и Индии, затем продажи начнутся в странах Европы.