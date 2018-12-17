Птенцов редкого сибирского журавля - стерха будут выкармливать с помощью искусственных клювов, напечатанных на 3D-принтере.

Как сообщает WWF России, технологии планируется применить в питомнике Окского заповедника. С помощью 3D-принтера уже созданы шесть муляжей клювов сибирского журавля.

Чтобы выпускаемые в природу птенцы могли максимально легко адаптироваться к вольной жизни, в том числе и избегали сближения с человеком, важно вырастить их в минимальном визуальном контакте с людьми, говорит Владимир Кревер, научный руководитель программы WWF России по сохранению биоразнообразия.

"Сотрудники питомника, одетые в специальные костюмы, скрадывающие очертания человеческих фигур, используют искусственные клювы (имитацию головы журавлей), чтобы научить журавлят самостоятельно питаться в природе и избегать опасностей", - отмечает Владимир Кревер.

Муляжи клювов выполнены из пластика z-ultrat. Этот материал с низкой эластичностью, высокой твердостью и минимальной возможностью деформации. Процесс производства муляжа занимает около недели. После того как сделана компьютерная модель, начинается процесс печати.

Изготовление одной копии занимает 36 часов. Затем 2-3 дня занимает окрашивание заготовки. На финальном этапе голова собирается, отдельно прорисовываются глаза и вставляется металлический карабин.

"Мы уверены, что за 3D-технологиями будущее. Уже сегодня им находится такое благородное применение, как помощь в спасении исчезающей птицы", - говорит Ашхен Овсепян, генеральный директор SIU System (компании, изготовившей искусственные клювы).

Муляжи клювов выполнены из пластика z-ultrat. Это материал с низкой эластичностью и высокой твердостью

Это не единственный пример того, как аддитивные технологии помогают в мире животных. 3D-печать играет большую роль в спасении некоторых из них. С помощью 3D-принтеров специалисты создают необходимые им протезы, имплантаты и другие устройства. Так, в Бразилии на 3D-принтере был распечатан панцирь для черепахи, обгоревшей во время пожара. В Коста-Рике тукану, пострадавшему от рук местных детей, сделали протез клюва.

В копилке специалистов хвосты для крокодилов и дельфинов, новые лапки для уток, гусей, соколов и других птиц, а также специальные подковы для страдающих ламинитом лошадей. 3D-протезы для собак, кошек и других домашних животных давно уже в привычный обиход ветеринаров.

А несколько лет назад технологии 3D-печати стали использовать в борьбе с браконьерами. Из кератина создают 3D-печатные рога носорога, тем самым избавляясь от необходимости охоты на животных. Искусственный рог физически и генетически неотличим от реального.