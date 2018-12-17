Путин рассмотрит вопрос о предновогодней амнистии

Владимир Путин заявил, что к вопросу о предновогодней амнистии нужно подойти аккуратно и взвешенно. По мнению президента, амнистия не снимет напряжение в обществе, но проявление сострадания необходимо.

"Самую эффективную амнистию провели большевики в 1917 году. Пришли, просто открыли двери и выпустили всех уголовников. Вообще всех. Жизнь общества от этого не улучшилась, и настроения в обществе не улучшились, а, на мой взгляд, стали более радикальными, и люди, простые граждане, только страдали от этого”, - приводятся слова президента на сайте Кремля. В понедельник здесь была опубликована полная стенограмма встречи Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которая прошла 11 декабря.

Путин при этом отметил, что это не значит, что не нужно проводить амнистии.

"Просто подходить к этому нужно аккуратно, взвешенно. Я не думаю, что это снимет какоето напряжение, и все возрадуются, что мы выпустили часть людей из мест лишения свободы. Но, наверное, чувство сострадания должно быть у нас у всех. Надо над этим, конечно, подумать”, - сказал президент.

Сразу несколько участников заседания подняли вопрос о необходимости проведения амнистия для заключенных. Среди них был и режиссер, член СПЧ Александр Сокуров. Он в частности предложил путину провести именно предновогоднюю, рождественскую амнистию.

"Подумаем, у нас Рождество каждый год. Надо внимательно к этому подойти”, - ответил ему Путин.