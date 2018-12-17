В ближайшие 5-10 лет реальных моделей на подиуме могут заменить голограммы. Мода, в особенности сегмент "от кутюр", не очень жалует онлайн-продажи, что говорить о более передовых технологиях. Все дело в том, что женщинам крайне важно увидеть дорогую качественную вещь на подиуме или в бутике воочию, рассмотреть все детали, а затем купить. Однако появилось несколько способов продемонстрировать высокую моду покупателям, не используя ни одежду, ни реальных моделей.

Грань между виртуальными и реальными моделями все больше размывается. Фото: Depositphotos.com

Это система фотограмметрии - процесс построения объемных проекций моделей и изображений, которую придумал Мэтью Дринкуотер, глава Инновационного агентства моды в Лондонском колледже моды. Именно там сегодня сосредоточены все инновации в мире моды. В этом году Лондонский колледж моды и Microsoft открыли программу бизнес-инкубатора, ориентированную на инновационные проекты студентов в трех областях: смешанная реальность, искусственный интеллект и интернет вещей.

С помощью сотни датчиков изображения и видеосъемки реальных моделей переводят в компьютер. Отсканировать можно не отдельные части тела, а всего человека. Затем голограммы отсканированных людей можно показать в реальных условиях с помощью технологий дополненной реальности. Эта система была успешно продемонстрирована зрителям на Лондонской неделе моды. На сцену вышли реальные и виртуальные модели. Таким образом, удалось продемонстрировать, что барьер между модой и технологиями постепенно стирается.

"Мы можем представить, что диджитал-модели станут столь же популярными, что и реальные модели, и будут идти рядом. Креативные возможности очень велики, и мы находим все больше способов того, что можем для этого сделать. Это действительно интересно, - рассказал "Российской газете" Мэтью Дринкуотер, руководитель Инновационного агентства моды в Лондонском колледже моды, на конференции компании Microsoft в Париже. - Голографичный контент, визуальные эффекты будут повсюду вокруг нас. Очень много возможностей в моде, благодаря которым мы можем выразить себя, будут доступны с помощью визуального эффекта, исключая самих нас. Сегодня многие используют фильтры в "Инстаграме". Спустя 5-10 лет мы будем использовать уже компьютерную графику, чтобы показать себя в совершенно разных видах".

Система фотограмметрии - действительно настоящий прорыв в мире модных технологий, поскольку она позволяет вывести виртуальных моделей из компьютера в реальную жизнь. Пока же такие "люди" в основном существуют только на экранах компьютеров или смартфонов. Все помнят фильм "Аватар", который снимался как раз при помощи подобных технологий, и компьютерную игру "Симс", где персонажи создаются с использованием реальных прототипов.

Сегодня подобным образом появляются и виртуальные блогеры. Например, в этом году самая популярная виртуальная инстаблогер Лил Микела заработала 6 миллионов долларов, собирая рекламные контракты от модных домов, включая Prada. "Девушка" путешествует, фотографируется в брендовой одежде и встречается с реальными людьми - музыкантами и дизайнерами. Подписчики восхищаются ее модными образами, которые очень похожи на настоящие, но это чудеса графического дизайна, не более.

В будущем подобные разработки будут переходить в высокую моду. А вот процесс шопинга, наоборот, будет происходить в виртуальной реальности, а продавца-консультанта заменит цифровой помощник.

Сейчас активно внедряются элементы такого шопинга. Например, для магазина H&M компания Microsoft разработала селфи-зеркало. Оно делает фото посетителей, дает советы по стилю, а также автоматически генерирует QR-коды со скидками на продукцию.

В мире моды растет тренд на востребованность не просто предметов одежды, но впечатлений, уникального пользовательского опыта. Компании активно участвуют в цифровой трансформации модной индустрии, предлагая готовые продукты или разрабатывая совместные с брендами нестандартные решения на базе современных технологий, которые позволяют вывести взаимодействие с покупателями на новый уровень.

В постоянном совершенствовании нуждается онлайн-шопинг. Несмотря на все разработки, пока из 29 тысяч желающих купить красное платье в интернете только 3 процента доходят до реальной покупки. Одна из основных проблем сводится к тому, что человек не может понять, как выглядит вещь. Специалисты трудятся над тем, чтобы покупатель не только мог повернуть вещь на 360 градусов на интернет-сайте, но и смог заглянуть внутрь, буквально вывернуть наизнанку. Но еще лучше, если удастся поучаствовать в процессе создания одежды. "Совместно с Microsoft Шведский модный дом House of Dagmar запустил приложение, чтобы наладить диалог с покупателями и вовлечь их в креативный процесс создания одежды, а российский стартап Sarafan разработал сервис, который позволяет пользователям Instagram найти одежду, обувь и аксессуары по фотографии", - рассказали "РГ" в компании.