Москвичи стали лучше парковаться после повышения цен

Московские автомобилисты стали быстрее покидать парковочные места в центре и лучше соблюдать правила стоянки и остановки. Процесс стал заметен после изменения тарифов, сообщили ТАСС в пресс-службе "Администратора московского парковочного пространства".

Напомним, что с 15 декабря в столице изменились правила пользования парковками на ряде центральных улиц. На многих из них была отменена бесплатная парковка по воскресеньям, а стоимость часа стоянки выросла с 200 до 380 рублей. Власти пошли на этот шаг, чтобы освободить парковочные места для жителей центра и немного сократить заторы.

Меры уже себя оправдали, считают в "АМПП". Средняя продолжительность стоянки сократилась с 4 до 1,3 часа. Кроме того, на 17 процентов увеличилось число мест, занятых именно местными жителями. Стало также заметно меньше автохамства: парковка в два-три ряда местами прекратилась. Количество штрафов за неправильную парковку в центре вчера было на 20 процентов меньше, чем в позапрошлое воскресенье.