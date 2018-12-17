Названа причина обрушения завода в Дзержинском

Обрушение кровли завода в подмосковном Дзержинском произошло во время работ по утеплению крыши. Перекрытие могло не выдержать тяжелых материалов. К таким предварительным выводам пришла следственно-оперативная группа, работающая на месте ЧП, сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона.

По предварительным данным, для работ на крыше использовался утеплитель и блоки. Скорее всего, конструкции обрушились под их тяжестью. Доследственная проверка по факту произошедшей трагедии продолжается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Количество погибших во время обрушения кровли на заводе "Техногрупп", по последним данным, увеличилось до трех. В списках пострадавших - 12 человек. Из них шестерым помощь оказали на месте происшествия, остальных госпитализировали. Разбор завалов продолжается.