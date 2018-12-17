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17.12.2018 12:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названа причина обрушения завода в Дзержинском

Текст: Сергей Бабкин

Обрушение кровли завода в подмосковном Дзержинском произошло во время работ по утеплению крыши. Перекрытие могло не выдержать тяжелых материалов. К таким предварительным выводам пришла следственно-оперативная группа, работающая на месте ЧП, сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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По предварительным данным, для работ на крыше использовался утеплитель и блоки. Скорее всего, конструкции обрушились под их тяжестью. Доследственная проверка по факту произошедшей трагедии продолжается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Количество погибших во время обрушения кровли на заводе "Техногрупп", по последним данным, увеличилось до трех. В списках пострадавших - 12 человек. Из них шестерым помощь оказали на месте происшествия, остальных госпитализировали. Разбор завалов продолжается.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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