Новогодние елки установили на 14 станциях МЦК

Самая высокая ель украсила вестибюль станции МЦК "Лужники" в Москве. Всего елки установлены на 14 станциях, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Елки расположили таким образом, чтобы они не мешали движению пассажиров и были хорошо видны. Все они украшены новогодними шарами. Также к Новому году приодели и кассиров - теперь они носят красные новогодние колпаки. Кроме того, новогоднее оформление получили кассовые окна и стойки "Живое общение" на всех станциях МЦК.

Ранее для пассажиров метро и МЦК заработала новогодняя почта. Письмо Деду Морозу или близким можно отправить на 18 станциях подземки и Московского центрального кольца. Сделать это можно на стойках "Живое общение". Письма принимают с 8.00 до 20.00 до 28 декабря.