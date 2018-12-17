Очевидец рассказала об обрушении крыши в Дзержинском

Крыша производственного здания в Дзержинском обрушилась из-за проводимых там работ, рассказала сотрудница фирмы, занимающей это помещение.

"Шли работы на крыше, и взорвался баллон, люди сверху и снизу оказались под завалами", - цитирует ее m24.ru.

Девушка пояснила, что производство в здании на время работ не прекращалось, поэтому при обрушении пострадали как ремонтники, так и работники фирмы.

Напомним, частичное обрушение кровли здания в подмосковном Дзержинском произошло утром 17 декабря. По последним данным, в результате погибли три человека.