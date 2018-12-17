СК возбудил дело после гибели рабочих в Дзержинском

По факту гибели троих рабочих на заводе в подмосковном Дзержинском возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе областного ГСУ СК, произошедшее квалифицировано по части 3 статьи 216 УК РФ - "Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц".

Уже точно установлено, что крыша рухнула во время утеплительных работ. Кровля не выдержала массы стройматериалов. Трое рабочих, находившихся в этот момент наверху, погибли. Четверо монтажников, на которых упала кровля, получили травмы и были госпитализированы. Следователи и кринималисты продолжают работать на месте, выясняются причины ЧП.

Ранее "РГ" сообщала, что площадь обрушения составила 170 квадратных метров. Разбор завалов продолжается.