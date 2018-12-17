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17.12.2018 13:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил дело после гибели рабочих в Дзержинском

Текст: Сергей Бабкин

По факту гибели троих рабочих на заводе в подмосковном Дзержинском возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе областного ГСУ СК, произошедшее квалифицировано по части 3 статьи 216 УК РФ - "Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц".

Названа причина обрушения завода в Дзержинском

Уже точно установлено, что крыша рухнула во время утеплительных работ. Кровля не выдержала массы стройматериалов. Трое рабочих, находившихся в этот момент наверху, погибли. Четверо монтажников, на которых упала кровля, получили травмы и были госпитализированы. Следователи и кринималисты продолжают работать на месте, выясняются причины ЧП.

Ранее "РГ" сообщала, что площадь обрушения составила 170 квадратных метров. Разбор завалов продолжается.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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