В Рыбинске состоялось юбилейное Нашествие Дедов Морозов

15 декабря в Рыбинске состоялось юбилейное, десятое Нашествие Дедов Морозов. В этом году жителей города ждало много сюрпризов. В карнавальном шествии по центральной улице города прошли порядка 2200 Дедов Морозов. Еще около 10 тысяч человек посетили развлекательные площадки рыбинского праздника.

Начался праздник со спортивной программы у ДС "Полет". На зарядку со Снегурочкой пришли несколько сотен рыбинцев. Веселое настроение подхватили около двухсот человек в карнавальных костюмах, которые приняли участие в забеге в валенках на двести метров. Победителям вручили сладкие призы и грамоты. Следующим этапам стал традиционный легкоатлетический предновогодний пробег на 5 и 10 километров. На старт вышли около 200 участников.

На Красной площади прошел праздник "Рыбинская снежинка Сингсона": жители и гости города водили хороводы вокруг самой большой снежинки в России, для маленьких гостей праздника были организованы театрализованные постановки и соревнования. Здесь же были подведены итоги фотоконкурса на самую красивую фотографию снежинки. Победила в конкурсе Елена Кокорина. Кульминацией праздника на Красной площади стало зажжение новогодних огней на самой большой в России снежинке. Параллельно на улице Стоялой проходил конкурс "Автонашествие". В этом году в нем приняли участие 10 рыбинцев на своих авто. Победу одержала многодетная семья Румянцевых за самое креативное украшение автомобиля УАЗ. Им вручили сертификат на 500 литров бензина.

В 15:00 был дан старт карнавальному шествию. Возглавили колонну 60 Дедов Морозов на велосипедах и самокатах. Также в шествии приняли участие новогодние волшебники из разных стран мира во главе с Дедом Морозом из Великого Устюга. В компании с ними - ростовые фигуры, ходулисты, музыканты духового оркестра, участники Беби-Нашествия и АвтоНашествия, творческие коллективы и жители города. Всего в параде участвовало около 2200 человек, которые проследовали до площади им. П.Ф. Дерунова, где состоялась торжественная часть праздника, зажжение огней на новогодней елке и световое шоу.

- Традиционное для Рыбинска нашествие - это маленькое чудо для жителей города. Каждый год программа становится всё интереснее. В этом году подготовили много сюрпризов. Именно Рыбинск дает старт празднованию Нового года по всей стране и миру. Именно отсюда разъедутся Деды Морозы и будут дарить волшебство,- поделился эмоциями глава города Рыбинска Денис Добряков.

Завершением праздника стал новогодний гастрономический фестиваль "Кухня Дедов Морозов мира". В этом году были представлены национальные блюда из Финляндии, Франции, Италии, Китая, Армении, Грузии, Мексики, Германии и Белоруссии. Об особенностях празднования Нового года рассказывали гостям фестиваля новогодние волшебники стран-участниц: Йоулупукки из Финляндии, Пер Ноэль из Франции, Фея Бефана из Италии, Шань Дань Лаожен из Китая, Дзед Мароз (Зюзя) из Белоруссии, Вайнахтсман из Германии, Панчо Клаус из Мексики, Товлис папа из Грузии и, конечно, Дед Мороз из России. Изюминкой праздника стал "рыбный комплимент". Повара готовили рыбный пирог "Калакукко", уху, рыбные шашлычки, рулетики с рыбой, форель на углях, судак, фаршированный киноа с овощами, гамбургские рыбные сосиски в тесте и многое другое. Кулинарное мастерство участников гастрофестиваля оценили горожане. Победителем народного голосования стало "Фермерское хозяйство Марины Степановой", которое представляло мексиканскую кухню.