Великие баховские "Страсти по Иоанну" исполнили в Москве

В рамках одного из лучших абонементов столичной филармонии "Иоганн Себастьян Бах. "Музыка соборов" на сцене Концертного зала имени П.И. Чайковского прозвучали "Страсти по Иоанну". Главными героями этого исполнения одного из важнейших произведений европейского барокко стали Московский камерный оркестр Musica Viva и Госхор "Латвия", ведомые молодым дирижером и солистом Максимом Емельянычевым.

В год уникальной даты - 333-летия со дня рождения композитора - его "Страсти" (пассионы) - вокально-драматургические произведения о событиях Страстной недели, в основе которых евангелические тексты, изначально исполнявшиеся лишь на лютеранских богослужениях, очень популярны.

С тех пор как премьера "Страстей по Иоанну" состоялась на Страстную пятницу, 26 марта 1723 года в церкви Святого Фомы в Лейпциге, главный опус великого "певца страстей Господних" стал настоящим хитом мирового концертного репертуара. Хотя надо признать, что баховские "Страсти" категорически не терпят дурного исполнения, мгновенно, будто по тайному распоряжению автора, утаивают свое величие, превращаясь в одно из самых тоскливых произведений.

И тут многое, если не все, зависит от художественной воли дирижера. Вызывающе молодой Максим Емельянычев проявил ее сполна: баховская музыка поражала своей сакральной мощью, но при этом звучала и как очень личное, актуальное, эмоциональное высказывание дирижера, который вместе с прекрасным оркестром Musica Viva(худрук - Александр Рудин) и знаменитым академическим хором "Латвия" (главный дирижер - Марис Сирмайс) создали восхитительный образец сегодняшней интерпретации "Страстей".

Это исполнение, быть может, и нельзя не назвать в полной мере примером "исторически информированного" исполнения, как у Николауса Арнонкура или Джона Гардинера,тем не менее публику до состояния экстатического восторга оно довело. Емельянычев побеждает, феноменально чувствуя краски баховской палитры.