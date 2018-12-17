Матвиенко: Выборы главы Приморья показали небезразличие граждан

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что рада завершению избирательной кампании в Приморье и высокому результату победившего кандидата.

"Я рада, что, наконец, завершилась эта кампания. Оказан достаточно высокий процент доверия Олегу Кожемяко, уверена, что у него все получится",- добавила спикер Совфеда.

Она заявила, что ход выборов губернатора Приморья продемонстрировал активность и небезразличие граждан. Матвиенко назвала выборы конкурентными и отметила, что "перипетии вокруг них подтвердили, что никому не позволено нарушать законодательство".

Напомним, что врио губернатора Приморья Олег Кожемяко победил на выборах главы Приморья в минувшее воскресенье, набрав 61,88% голосов.