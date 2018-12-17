Родные "Мисс Россия" рассказали о ее участии в "Мисс Вселенная"

Обладательница титула "Мисс Россия-2018" Юлия Полячихина не расстроилась из-за того, что не вышла в финальный этап конкурса "Мисс Вселенная-2018". Об этом, сославшись на слова родных девушки, рассказал заведующий кафедрой журналистики Чувашского государственного университета Анатолий Данилов.

- Я разговаривал с родителями Юлии, которые сейчас находятся в Бангкоке, куда они поехали, чтобы поддержать дочь. Они рассказали, что Юля не расстроилась из-за того, что не выиграла конкурс. Она говорит, что это огромный опыт, который ей очень пригодится в жизни и профессиональной деятельности, - цитирует Данилова РИА Новости.

Он также добавил, что, по его мнению, Юлия "выглядела очень достойно" на всех этапах конкурса красоты.

- И эксперты ее хвалили, и ведущие. И костюмы Юлины все запомнили. Она там не пасовала, была очень уверенной. Выступала с отличным настроем. А ведь она еще совсем юная - ей всего 18 лет. Так что полученный опыт ей действительно пригодится, - сказал педагог.

Студентка факультета журналистики Чувашского госуниверситета Юлия Полячихина, весной этого года завоевавшая титул "Мисс Россия-2018", не сумела пройти в полуфинал конкурса "Мисс Вселенная-2018", итоги которого подвели в понедельник в столице Таиланда Бангкоке. Победительницей международного конкурса красоты стала участница от Филиппин Катриона Грэй.

Впереди у Юлии Полячихиной экзамены и зачеты зимней сессии в университете, которая начнется после новогодних праздников. Завкафедрой также рассказал, что девушка перед поездкой в Таиланд на "отлично" защитила практику, является "хорошей студенткой", и выразил надежду на то, что "Мисс Россия-2018" добьется хороших профессиональных результатов.