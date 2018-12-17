Прокуратура назвала причину жесткой посадки Ми-8 в Томской области

Стала известна возможная причина жесткой посадки вертолета с вахтовиками - инцидент произошел вчера в Томской области. Как сообщила "РГ" старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова, причиной ЧП могло стать попадание винтокрылой машины в вихревые потоки воздуха.

Так называемое вихревое кольцо возникает, когда потоки воздуха закручиваются вокруг самих себя, приблизительно те же механизмы задействуются, например, когда курильщик выпускает кольцо дыма. Вероятнее всего ,именно такое природное явление стало причиной жесткой посадки пассажирского вертолета, на борту которого находилось 25 человек, из которых 22 - пассажиры.

Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, где проводят проверку по факту аварии, Ми-8Т следовал в Кедровый из месторождения Майское Каргасокского района. Инцидент произошел вчера около 13.40 по местному времени, при посадке машину резко закрутило влево, после чего вертолет опрокинулся на бок. При этом были повреждены несущие системы и рулевой винт.

В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что медпомощь потребовалась пятерым пассажирам. Четверо из них получили легкие повреждение, один - травмы средней тяжести. Трое из них будут доставлены в Томск вертолетом санитарной авиации.