В Красноярске установят памятник Хворостовскому за 13,6 млн рублей

В Красноярске появится скульптура оперного певца Дмитрия Хворостовского стоимостью 13 миллионов рублей.

Ее установят перед Красноярским театром оперы и балета, который с недавних пор носит имя легендарного артиста.

Театр выступил заказчиком изготовления и установки скульптуры по утвержденному ранее эскизу.

Как сообщается на официальном сайте госзакупок, стоимость работ оценивается в 13,6 миллиона рублей. Закупка не конкурентная, потому точные сроки выборы подрядчика и временные рамки работ пока не определены.