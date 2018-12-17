Песков: Кремль не будет создавать тепличные условия циркам

Цирк в России достоин господдержки, но тепличных условий ему создавать не будут, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Напомним, что на заседании Совета по культуре и искусству в Санкт-Петербурге директор Большого московского цирка Эдгард Запашный посетовал, что в Сколково в 2019 году откроется площадка канадского цирка Cirque du Soleil. Позже появилась информация, что таких планов по инвестициям в строительство не было.

"Конечно, это все-таки вопрос компаний, - прокомментировал ситуацию на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Говорить о том, что государство должно поддерживать наш отечественный цирк, абсолютно правильно. И Запашные, кстати, будучи руководителями нашего циркового цеха, очень много для этого делают, их усилия заслуживают очень высокой оценки".

"При этом говорить о том, что государство должно создавать абсолютно тепличные условия для нашего цирка и каким-то образом ограничивать работу цирковых коллективов из других стран, гастролирующих здесь, наверное, тоже было бы неправильно", - заметил представитель Кремля.

"И тем более это не прерогатива Кремля - указывать, кому куда инвестировать, - продолжил Песков. - Это все должно быть процессом компаний. Поэтому, безусловно, мы не можем в какие-то обмены репликами здесь вмешиваться".



Он добавил, что российский "цирк заслуживает государственной поддержки, и она оказывается и будет оказываться, о чем, собственно, говорил президент, но полностью отгораживаться от каких-то других гастрольных коллективов тоже вряд ли возможно".