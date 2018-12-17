Кот-оракул Ахилл посетил премьеру оперы в Эрмитажном театре

Кот Ахилл, получивший всемирную известность после работы оракулом во время чемпионата мира по футболу, посетил премьеру в Эрмитажном театре. Вообще-то в зал с животными не пускают, но для Ахилла сделали исключение, тем более что сам кот долгие годы охранял здание крупнейшего музея страны от грызунов.

Как сообщает пресс-служба объединения "Республика кошек", Ахилл посетил премьеру оперы для детей "Дворцовые стражи". Кот занял место на предпоследнем ряду и пробыл там весь спектакль.

Детский спектакль "Дворцовые стражи" имеет прямое отношение к Эрмитажу и его котам. В основе сценария история о том, как бездомного котенка принимают на работу в музей и в первую же ночь из залов пропадает самый ценный экспонат.

Во время спектакля котенок ищет злоумышленников и знакомится с другими обитателями музея, многие из которых становятся его лучшими друзьями.

Эрмитажные коты также долгие годы защищали экспонаты от грызунов. Сейчас они живут в отдельном крыле музея, с экспонатами они не пересекаются и по-прежнему не пускают в учреждение мышей и крыс.

Кот Ахилл также много лет отслужил хранителем в музее. В 2017-м кот стал оракулом Кубка конфедераций, а в этом году предсказывал итоги проводившихся в Петербурге матчей ЧМ по футболу.

После завершения чемпионата кот переехал жить к своему ветеринару, но общественную деятельность не бросил. Ахилл посещает детей в больницах, ездит в дома престарелых, участвует в социальных акциях.