Новости

Тренер "Лиона": Нам помогло удаление Головина 13:04
Invalidka: в Британии выставили на продажу советскую "инвалидку" 13:02
В Кремле регламентировали размер плакатов на пресс-конференцию Путина 13:01
Суд оштрафовал мужчину, поднявшего на руки росгвардейца в метро 12:55
Потерявшая на съемках "Обители зла" руку дублерша требует деньги 12:55
Первый "Каракурт": Балтфлот получил новейший ракетный корабль "Мытищи" 12:53
Спрос на онлайн-покупку продуктов вырос на 70% 12:48
Лавров: Не ощущаю себя фантазером 12:47
Лукашенко призвал не допускать расточительства и считать каждую копейку 12:45
Родные "Мисс Россия" рассказали о ее участии в "Мисс Вселенная" 12:42
Роспотребнадзор внедрит систему проверки качества питания к 2020 году 12:41
Олег Кожемяко сделал первые заявления после выборов 12:30
Совет по защите семьи и детей обсудит воспитание подрастающего поколения 12:29
С обвиняемых по "сямозерскому делу" потребовали сотни миллионов 12:28
В Красноярске установят памятник Хворостовскому за 13,6 млн рублей 12:28
Toyota выпустит оберточную бумагу для подарков 12:27
Лавров: Мы не позволим нападать на наших союзников 12:20
Лавров: России отказали в ответе по делу Скрипалей 12:20
Названа причина обрушения завода в Дзержинском 12:18
Бабушка из Тульской области обманула конкурсантов "Новой звезды" 12:18
В Кисловодске женщина умерла после отказа врача в госпитализации 12:18
Более ста управляющих компаний лишились лицензий в Москве в 2018 году 12:16
В Тюмени пять человек пострадали в ДТП с автобусами 12:15
Совфед примет закон об уполномоченных по правам ребенка в осеннюю сессию 12:15
Кот-оракул Ахилл посетил премьеру оперы в Эрмитажном театре 12:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать новогоднюю елку и сохранить ей жизнь
Как выбрать новогоднюю елку и сохранить ей жизнь
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
17.12.2018 12:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кот-оракул Ахилл посетил премьеру оперы в Эрмитажном театре

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Кот Ахилл, получивший всемирную известность после работы оракулом во время чемпионата мира по футболу, посетил премьеру в Эрмитажном театре. Вообще-то в зал с животными не пускают, но для Ахилла сделали исключение, тем более что сам кот долгие годы охранял здание крупнейшего музея страны от грызунов.

Как сообщает пресс-служба объединения "Республика кошек", Ахилл посетил премьеру оперы для детей "Дворцовые стражи". Кот занял место на предпоследнем ряду и пробыл там весь спектакль.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Петербургского кота Ахилла наградят за популяризацию туризма

Детский спектакль "Дворцовые стражи" имеет прямое отношение к Эрмитажу и его котам. В основе сценария история о том, как бездомного котенка принимают на работу в музей и в первую же ночь из залов пропадает самый ценный экспонат.

Во время спектакля котенок ищет злоумышленников и знакомится с другими обитателями музея, многие из которых становятся его лучшими друзьями.

Эрмитажные коты также долгие годы защищали экспонаты от грызунов. Сейчас они живут в отдельном крыле музея, с экспонатами они не пересекаются и по-прежнему не пускают в учреждение мышей и крыс.

Кот Ахилл также много лет отслужил хранителем в музее. В 2017-м кот стал оракулом Кубка конфедераций, а в этом году предсказывал итоги проводившихся в Петербурге матчей ЧМ по футболу.

После завершения чемпионата кот переехал жить к своему ветеринару, но общественную деятельность не бросил. Ахилл посещает детей в больницах, ездит в дома престарелых, участвует в социальных акциях.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ЦИК: Олег Кожемяко побеждает на выборах в Приморье
Названа причина обрушения завода в Дзержинском
Госкомпании перейдут на российский софт
США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить РФ о помощи
Евросоюз не пускает Украину на свой рынок